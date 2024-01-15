Украина стала жертвой больших торгов, которую бросили в котел войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина стала жертвой больших торгов, в ходе которых ее бросили в котел войны.

Об этом в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Ермолаева, несмотря на нагнетание истерики, ни Запад, ни Россия не собираются воевать друг с другом напрямую, устроив противостояние на полях Украины.

«Мы же находимся в ситуации информационной истерики, в которой в Европе ожидают войну, «синк тэнки» допускают ее. Но в реальности, моя точка зрения, ни НАТО как военный блок, ни Евросоюз как политический союз европейских государств, ни Москва с ее планами формирования сферы своего жизненного интереса не готовятся сейчас к взаимным войнам как войнам. Есть точки конфликта интересов, одной из таких самых трагичных точек стала российско-украинская война», – сказал эксперт.

«На момент войны Украина не была ни членом НАТО, ни членом Евросоюза и стала жертвой больших торгов, в которых нас просто бросили в котел, а наша политическая элита не справилась с этим моментом. Вместо того, чтобы выскочить из зоны риска, связанной с этими большими торгами, здесь, как сказал Арахамия, «будем воевать». Ну, пошли как пошли», – заявил Ермолаев.

Напомним, что глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» признал, что весной позапрошлого года Украина и Россия подготовили мирное соглашение, которое в итоге сорвал тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, призвавший Киев воевать дальше.