Украина станет центральной темой президентской кампании в США – Newsweek

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Война на Украине станет самой серьёзной темой в ходе президентской предвыборной кампании в США в 2024 году. Об этом пишут Дэниел Буш и Майкл Васюра в американской Newsweek.

По словам авторов, противоречивые взгляды двух основных кандидатов – Джо Байдена и Дональда Трампа – являют избирателям самый резкий контраст во внешней политике между двумя партиями за последние 20 лет, со времени дебатов по поводу войны в Ираке, которые сыграли ключевую роль в президентской гонке 2004 года и в возможной победе Джорджа Буша-младшего. От результатов выборов будет зависеть и какую военную помощь Украина получит (и получит ли вообще) в 2025 году, и внешняя политика США за пределами Украины на долгий срок.

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«Ставки особенно высоки для Байдена, который связал свое внешнеполитическое наследие с поддержкой Украины в её противостоянии с Россией», – пишут авторы Newsweek.

Для него украинская война – это «священная битва» демократии с автократией.

«Байден не может допустить, чтобы украинцы проиграли», — цитирует Newsweek Томаса Грэма, бывшего старшего директора по России в Совете национальной безопасности.

Авторы полагают, что перспектива затягивания конфликта на Украине представляет собой неловкую политическую проблему для Байдена.

«В 2020 году он пообещал положить конец бесконечным войнам Америки, а затем выполнил это обещание вскоре после вступления в должность, хотя вывод американских войск из Афганистана в 2021 году был хаотичным. Сейчас, когда его предвыборная кампания 2024 года уже в самом разгаре, Байден возглавляет суррогатную войну Запада против России, которая унесла тысячи жизней и стоила десятки миллиардов, и конца-края которой не видно», – пишут Д.Буш и М.Васюра.

При этом, по их мнению, быстрое завершение конфликта маловероятно. Украина, получив западное оружие, проводит контрнаступление, темпы которого крайне медленны. Большинство аналитиков придерживаются мнения, что война не закончится в ближайшее время.

Долгосрочная стратегия Байдена в отношении Украины – сохранение ее суверенитета и нанесение Путину геополитического поражения без участия американских войск – зависит от его переизбрания, утверждают авторы:

«Байдену нужно больше времени, чтобы сплотить альянс НАТО и обеспечить поступление военной помощи в Украину. Но это непростая задача для американской общественности, которая в целом поддерживает Украину, но опасается, что США будут втянуты в ещё один дорогостоящий и продолжительный внешний конфликт, пусть и косвенный».

Помощники и симпатизанты американского президента утверждают, что деньги, потраченные на Украину – выгодная цена для превращения России в слабое государство-изгой, не рискуя при этом жизнями американцев.

«Ресурсы, которые мы вкладываем в Украину – это выгодная инвестиция», – говорит Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше при президенте Клинтоне.

«У нас есть такой союзник на Украине, которого у нас никогда не было в Ираке, Афганистане, Сирии или Ливии», — цитируют авторы Newsweek Джона Хербста, бывшего посла США на Украине во времена администрации Джорджа Буша-младшего, а сейчас возглавляющего Евразийский центр Атлантического совета.

Они противопоставляют Зеленского, готового воевать и требующего боеприпасы, бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани, который предпочёл выбраться из Кабула на «додже», когда к столице подошли талибы. Украинская армия, в отличие от союзников США в Ираке и Афганистане, обладает высокомотивированными вооружёнными силами, которые доказали свою способность эффективно использовать западное современное вооружение.

По мнению западных аналитиков, победа Украины, когда бы она ни случилась, положит конец мечтам Путина о восстановлении Российской империи и станет грандиозным успехом стратегии Джо Байдена.

Однако, напоминают авторы, ещё не предрешено, выиграет ли Украина войну.

В то же время, они отмечают, что среди сторонников Республиканской партии нет такого единства по отношению к Украине, как среди демократов. Среди избирателей-республиканцев преобладают изоляционистские тенденции, выражаемые лидерами гонки кандидатов от Республиканской партии – Трампом и Десантисом. И если, согласно опросам Института Гэллапа, 62% американцев поддерживают стратегию Байдена в отношении Украины, то среди сторонников республиканцев 49% выступают за то, чтобы война закончилась как можно скорее.

44% республиканцев считают, что США слишком много тратят на помощь Украине, в то время как год назад эта цифра составляла 12%. В среде демократов считают чрезмерной помощь Украине только 14%.

В то же время, по словам авторов Newsweek, традиционные республиканцы, чьи взгляды выражают Джон Болтон и Майк Пенс, напротив, считают, что нынешняя помощь США недостаточна для обеспечения победы Украине. Тем не менее, суммарный рейтинг всех вместе взятых «неоконов» в среде республиканских кандидатов составляет не более 15%, а лидером симпатий республиканцев остаётся Дональд Трамп с 50%, несмотря на третье выдвинутое против него обвинение. Десантис является единственным альтернативным Трампу кандидатом среди республиканцев, который стабильно набирает более 10% рейтинга.

Победа Трампа рискует поставить под вопрос дальнейшее предоставление помощи, которая позволяет украинцам продолжать борьбу, утверждают авторы Newsweek.

Между тем, украинские и американские эксперты признают, что даже нынешний уровень военной помощи Украине не гарантирует ей победу в войне с Россией.

«Время начинает работать против нас», — цитирует Newsweek украинского эксперта в сфере безопасности Антона Геращенко.

«Да, через год может быть поставлено больше танков. Через год могут быть поставлены F-16. Но население России в 3,5 раза больше нашего. У нас не хватает живой силы, чтобы воевать вечно», – переживает Геращенко.

«Россия способна легче выдержать более высокий уровень потерь, чем Украина, и до сих пор нет никаких признаков того, что Путин ищет отходной путь», – считает Александр Матовский, эксперт по России и профессор Школы последипломного образования ВМС США.

«Независимо от того, какой ущерб мы нанесём России и россиянам, Путин может просто решить продержаться до тех пор, пока это физически возможно для него», — говорит Матовский.

Как бы там ни было, в случае победы любого кандидата от Республиканской партии политика Белого дома в отношении Украины станет другой, чем при Джо Байдене, утверждают авторы публикации в Newsweek.