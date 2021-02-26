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26.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Украина станет главным врагом Лукашенко, а Белоруссия лучшим другом Крыма – Шпаковский

Новости Украины

Белоруссия потеряет украинский рынок для своих нефтепродуктов.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет неприятно, рынок маржинальный, товарооборот значительный. Тем не менее, других вариантов нет. Украина – полностью зависимое государство, враждебность к Беларуси в Киеве будет только нарастать. Во-первых, им так приказали, во-вторых, они будут пытаться это продать администрации Байдена и Брюсселю», – написал Шпаковский.

В качестве симметричного ответа на недружеские действия официального Киева он предлагает не только признать Российский Крым, но и начать вкладывать в него деньги.

«Сие значит, что нужно активизировать вопрос с признанием Крыма, включаться в проекты развития этого региона Российской Федерации. Есть также иные решения, которыми нужно симметрично отвечать на враждебные действия политических комедиантов из Киева», – написал Шпаковский.

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