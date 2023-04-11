Украина станет колонией Китая, а потом её порвёт Путин – Арестович

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Из-за высокого уровня коррупции и повального воровства страны западного блока могут в скором времени отказаться от поддержки Украины, и тогда киевскому режиму придётся идти на поклон к Китаю и попадать в полную экономическую зависимость от Поднебесной.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за высокого уровня коррупции и повального воровства страны западного блока могут в скором времени...

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«Мы можем выиграть войну и проиграть мир с треском. Вплоть до того, что Запад, посмотрев на объёмы коррупции, не даст серьёзных инвестиций, отвернётся от нас. А дальше – ни тебе ЕС, ни НАТО.

А потом забег к Китаю за инвестициями, потому что вариантов нет, ещё одна серьёзная ссора с Западом, и всё. И снова развитие как серой зоны», – сочинял бывший чиновник.

Арестович подчеркнул, что даже в случае перемирия через несколько лет война вспыхнет снова, и тогда умирающая Украина не сможет оказать никакого сопротивления.

«А ведь Путин никуда не денется, скорее всего. Он останется до 2024 года, выиграет, и начнёт готовиться к реваншу и компенсации. И он захочет «Вторую украинскую» – обязательно.

А у нас развалена армия, которая не верит в государство. Отсутствие экономики, она развалена, что не позволяет сковать сильные силы обороны, перевооружить армию, поддерживать её в должном состоянии.

И в 2028-2029 всё может быть намного хуже, если мы будем продолжать так, как продолжаем сейчас», – добавил он.

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