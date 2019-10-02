Украина станет «мальчиком для битья» в международном трибунале

02.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ратификация Украиной Римского статута, являющегося правовой основой Международного уголовного суда (МУС), чревата для Киева серьезными негативными последствиями.

Об этом в статье, опубликованной киевским еженедельником «Зеркало недели», пишет эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко.

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Он отметил, что, по версии МУС, к военным преступлениям относятся нападения грузинских вооруженных сил на российских миротворцев в 2008 году.

«Грузия, ратифицировав Римский статут, обязалась полностью сотрудничать с МУС. РФ таких обязательств не имеет. При этом нератификация Римского статута не запрещает России подавать Суду материалы против Грузии. Так, только за один месяц 2008 г. РФ предоставила Суду более 3,8 тыс. «доказательств», – пишет Чебаненко.

Он прогнозирует, что после ратификации Статута Украиной она может оказаться в таком же положении, как сейчас Грузия.

«И вовсе не секрет, что Следственный комитет РФ постоянно дополняет свою т.н. Белую книгу «военными преступлениями» и «преступлениями против человечности», которые, по их версии, совершили украинская власть, силовые структуры и добровольцы Украины», – подчеркивает эксперт.

Он также считает, что ратификация Статута и полученные при этом права не компенсируют Украине потенциальных негативных последствий.

«Готова ли Украина получить все эти «весомые» права в органе правосудия с де-факто нулевой эффективностью, уступая своим суверенитетом, фактически объявляя себя «недогосударством» и отказываясь от преследования убийц своих граждан, превращаясь в «мальчика для битья» для РФ?», – задается вопросом Чебаненко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что Украина хитрит с ратификацией Римского статута, дабы исключить возможность привлечения к ответственности своих генералов за военные преступления в Донбассе.

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