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02.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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«Украина станет полем боя мировых гигантов» – Бессмертный

Новости Украины

Ситуация в мире для Украины развивается по наихудшему сценарию.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил дипломат, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что для Украины ситуация сейчас развивается по одному из наихудших сценарием. И наихудший сценарий в том, что мы в очередной раз становимся в истории Европы, полем боя, где за свободу будут биться гиганты и при том будут топтаться по нам. Эта ситуация все эти годы назревала, ее предотвратишь могут только активные действия, прежде всего, в строительстве вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и активные действия на международной арене…

Мы сосредоточились сейчас только на линии фронта на Донбассе, но надо помнить, что если взять всю восточную границу, то это почти полумиллионная группировка. Добавьте сюда еще 1000 километров границы с Республикой Беларусь, где идет комплектование таких же самостоятельных боевых бригад тактических. Причем, комплектуются они с наступательным характером, а не оборонным, как об этом все время говорят, в рамках так называемой подготовки к очередным учениям «Запад-2021».

Поэтому, когда я сейчас смотрю на реакцию начальника Генштаба, то я, честно говорю, даже если бы он желал в этой ситуации что-то делать, то со стороны ни верховного главнокомандующего, ни парламентского большинства, ни Кабинета министров не применяется никаких мер», – заявил Бессмертный.

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