Украина станет полигоном для испытания тестовых ядерных реакторов

03.09.2021 16:38 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Атомные эксперименты над Украиной продолжаются. После топлива Westinghouse на территории страны протестируют так называемые малые модульные реакторы (ММР), которые разрабатывает американская компания NuScale Power.

Меморандум об этом подписан представителями НАЭК «Энергоатом» и NuScale Power в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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NuScale Power основана в 2007 году Министерством энергетики США на базе исследовательской группы министерства. Разработка ММР ведется с 2012 года. На данный момент компания не построила ни одного ММР. Конструкция реактора получила утверждение (design approval) Комиссии США по ядерному регулированию лишь в августе 2020 года, а в июле 2021 года – сертификат Комиссии. В 2022 году разработчик планирует получить утверждение конструкции 60-ваттного реактора, что позволит создать первый реактор такого рода.

В 2014 году Министерство энергетики США заявляло, что коммерческая версия реактора может быть создана около 2025 года, но сейчас очевидно, в середине 2020-х годов может быть в лучшем случае появится тестовая версия реактора. Первоначально планировалось построить 12 ММР на территории Национальной лаборатории Минэнерго в Айдахо, то есть в специальном учреждении, расположенном в малонаселенной части страны. В июле 2021 году появились сообщения о том, что число реакторов в этом проекте будет сокращено до шести.

Насколько можно понять из заявлений представителей местной энергораспределительной компании Utah Associated Municipal Power Systems, для которой должна поставляться вырабатываемая электроэнергия, коммерциализация проекта все еще под вопросом.

«До того, как подсоединить к сети АЭС следующего поколения энергокомпании, очевидно, хотят быть уверены, что эта АЭС возможна и будет построена, – сказал представитель Utah Associated Municipal Power Systems Лаварр Вебб в интервью изданию The Post Register. – Теперь, когда мы достигли значительного прогресса, в том числе в плане существенного покрытия расходов со стороны Минэнерго, а NussaLe получила одобрение проекта от (Комиссии по ядерной регулированию), мы видим, что все больше и больше энергокомпаний проявляют интерес к атомной станции».

Таким образом, даже в США реакторы ММР начнут строить лишь на фоне государственной поддержки энергораспределительных компаний. Это говорит о том, что энергия, вырабатываемая ими, все же очень дорога чтобы конкурировать с энергией уже существующих мощностей электрогенерации. Кто будет платить за энергию ММР в Украине и насколько можно быть уверенным в безопасности новой атомной технологии пока совершенно неясно.