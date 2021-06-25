Украина станет ядерной сверхдержавой и возьмёт всех за горло – киевский эксперт

25.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Последние резкие заявления Зеленского свидетельствуют о том, что он превращается в ястреба, и это значит, что Украина неизбежно превратиться в мощную военную державу, которая заставит считаться с собой всех, в том числе и ЕС.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сущие копейки, какие-то 220 млрд нужно для модернизации украинской армии, чтобы вопрос агрессии России исчез навсегда. Эти инвестиции не производятся, результатом этого станет то, что Украина превратится в достаточной милитаризованное и закрытое государство, которое озлобится на весь мир, ощетинится оружием.

Это неизбежный процесс, у нас могут меняться президенты, но общественная дискуссия идет в сторону усиления милитарной составляющей страны. После этого Украина рискует лет на 50 попасть в такую фазу, что у нас кроме военных никого у власти не будет, и власть будет смещаться только путём военных переворотов одних полковников против других. Создание такой страны в центре Европы создаёт для ЕС огромные проблемы, потому что страна в 40 миллионов с хорошей армией (а вопрос ядерного оружия в ближайшие 5-10 лет решится неизбежно) на границах Европы будет влиять так, как ещё никогда Украина не влияла на европейскую политику. Но отказывая нам в законе, отказывая нам в праве на справедливость, они толкают нас на милитаризацию, на накачивание мышц и на агрессивное поведение. То есть, Европа привыкла, например, что украинских войск нет в северной Африке, там, где она привыкла вести политику. Но если Украина станет милитаризованным государством с агрессивной внешней политикой, то они там появятся. В Средиземном море появятся украинские военные корабли с ядерным оружием. С нашей позицией придется считаться за многие тысячи километров от нашей границы. Эту политику сейчас проводят Великобритания, США, Франция. И мы видим, как тяжело решать локальные конфликты, когда большие сильные страны в них залезли. То есть, мы захотим решать вопрос с Крымом и Донбассом, и для того, чтобы взять за горло Францию, чтобы она не сильно подыгрывал Путину, полезем в Алжир, например, или в Марокко, поддержим там какие-то группы, поставим им оружие или ещё что-то сделаем. Нас толкают к этой агрессивной военной экспансионистской политике, чтобы иметь влияние по решению наших проблем. Мы потихоньку по этому пути уже идём. Вы можете видеть прекрасные, вообще гениальные заявления Зеленского этого месяца. Он разуверился в этих сказках и баснях, что “Байден сейчас ударит санкциями, у США есть план, они наведут порядок, Европа и США сейчас вместе этого Путина куда-то загонят”. Он перестал верить в эту ложь, в эту лапшу, которую вешают нам на уши и начал задавать прямые четкие вопросы: а почему это Франция и Германия нас не поддерживают? И министр иностранных дел Украины тоже эти заявления делает. Это наивные, но совершенно правильные вопросы – а как же так, обещали санкции, а их нет, а как же так, мы же тут боролись за справедливость, вы говорили о справедливости, а вы теперь дружите с Россией?» – бредит украинский эксперт.

«То есть, вот этот поток заявлений который идёт от Зеленского и МИД Украины, он совершенно правильный. Они – не самые смелые люди, они осторожные люди, но их толкнули. И если их толкнули предательством со всех сторон на агрессивное поведение, то вы даже не сомневайтесь, что следующий президент, следующий глава МИД в Украине, через 2, через 5 или через 10 лет тоже станут на этот путь.

Да, Зеленский 2 года играл миротворца, но сейчас он становится ястребом даже на уровне заявлений. И это неизбежный путь – если страна предана, если на неё со всех сторон нападают, то она конечно неизбежно будет ощетиниваться. И это принесет Евросоюзу огромные потери, потому что у наших границ Европе придется держать огромную армию, просто чтобы нас сдерживать. Чтобы сдерживать наши поползновения внешние военные – в Евразии, в Африке, в других регионах», – сказал политолог.