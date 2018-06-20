20.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина становится центром мирового секс-туризма

Украина славится за рубежом своими легкодоступными девушками, а не мощным производством или интеллектуальным развитием.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила народный депутат Украины VІІI созыва, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина постепенно становится центром мирового секс-туризма. Вместо мощного производства, инноваций, интеллектуального развития мы славимся легкодоступными девушками. Со всех концов мира в Украину приезжают люди, чтобы воспользоваться этими услугами. В основном это большие города – Харьков, Киев, Львов, Днепр, Одесса, где есть выбор девушек и соответственно налажена соответствующая инфраструктура. Сформирована уже мощная посредническая сеть, которая предоставляет услуги под ключ – организовывает чартеры, сводит с выбранными девушками, даже проводит познавательные экскурсии – где именно их искать, каким образом с ними обращаться, как именно сделать их очень легкодоступными. Если в стране есть секс-туризм, втягивание туда детей неминуемо”, – говорит она.

По информации нардепа, в большинстве случаев жертвами становятся подростки возрастом 13-17 лет.

“Это выходцы из бедных семей, которые вынуждены зарабатывать на жизнь. Иногда собственные родители отдают ребенка на панель. Недавно мы могли видеть в СМИ несколько сюжетов именно про это. Хуже всего то, что значительная часть общества воспринимает это нормально, считая, что за счет таких услуг страна может пополнять бюджет», – возмутилась политик.