Украина становится мировым «зерновым придатком»

Правительство Украины уничтожает отрасль переработки пшеницы в стране, и украинцы будут покупать дорогой и некачественный хлеб.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор компании «Рома» Сергей Цимбалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия нашего правительства прямо направлены на уничтожение производства муки в Украине. Кроме того, происходит снижение экспорта муки. Его пик был в 2015 году, мы экспортировали 450 тыс тонн, на сегодняшний день эта цифра уменьшилась где-то в два-три раза. Она составляет примерно 130 тыс. тонн.

Несколько лет назад мы пытались рассматривать проект по глубокой переработке пшеницы. Это дает более высокую маржинальность, что доказано мировой практикой. На это пришлось «забить», потому что правительство на это не смотрит, абсолютно никак не реагирует.

А в Украине начинает появляться ржаная и пшеничная мука из Белоруссии, а возможно, это мука из России. Эта ситуация очень настораживает.

Ведущие производители муки в Украине снизили производство раз в пять сейчас. Это все идет к тому, что наш потребитель будет иметь некачественную и дорогую продукцию, и развития переработки мы не видим.

Украина действительно начинает превращаться по пшенице в мировой зерновой придаток», – сказал Цимбалов.