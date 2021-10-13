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13.10.2021 09:30 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
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Украина становится мировым «зерновым придатком»

Новости УкраиныПравительство Украины уничтожает отрасль переработки пшеницы в стране, и украинцы будут покупать дорогой и...

Правительство Украины уничтожает отрасль переработки пшеницы в стране, и украинцы будут покупать дорогой и некачественный хлеб.

Об этом на пресс-конференции в Киеве  заявил директор компании «Рома» Сергей Цимбалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия нашего правительства прямо направлены на уничтожение производства муки в Украине. Кроме того, происходит снижение экспорта муки. Его пик был в 2015 году, мы экспортировали 450 тыс тонн, на сегодняшний день эта цифра уменьшилась где-то в два-три раза. Она составляет примерно 130 тыс. тонн.

Несколько лет назад мы пытались рассматривать проект по глубокой переработке пшеницы. Это дает более высокую маржинальность, что доказано мировой практикой. На это пришлось «забить», потому что правительство на это не смотрит, абсолютно никак не реагирует.

А в Украине начинает появляться ржаная и пшеничная мука из Белоруссии, а возможно, это мука из России. Эта ситуация очень настораживает.

Ведущие производители муки в Украине снизили производство раз в пять сейчас. Это все идет к тому, что наш потребитель будет иметь некачественную и дорогую продукцию, и развития переработки мы не видим.

Украина действительно начинает превращаться по пшенице в мировой зерновой придаток», –  сказал Цимбалов.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что  Украина должна стать аграрной сверхдержавой.  «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.

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