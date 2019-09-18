«Украина становится мощной державой, крымчане бегут к нам»

18.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украина при поддержке Запада превратится в мощную страну, и крымчане вместе с полуостровом сами ринутся в объятия Киева, который предоставит некогда мятежному полуострову колоссальную свободу и невиданные в России возможности для расцвета бизнеса.

Такой фантастический сценарий в эфире американского «Радио свобода» озвучил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Модель (возвращения Крыма) есть. Есть такой облегченный этап – выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг. Руководить пока будут органы местного самоуправления. Нет (Аксенова не оставляем), проводятся свободные выборы, формируется статус на 10 лет.

Но при этом предусматриваем что постепенно формируется мощная модель в Украине, и беря под экономический, социальный, энергетический, водный контроль Крым полностью, Крым становится зависимым от наших международных партнеров.

Мы не гнобим крымчан, наоборот, они получают окно возможностей. Там колоссальная проблема со свободой бизнеса. Если будет колоссальное окно возможностей, потому что Украина – мощная держава, Крым уже с нашим международным партнерами, уже фактически контролируется – и экономически, и информационно.

Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону. Но к этому надо прийти», – поделился своими «думками» Маломуж.