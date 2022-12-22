Украина становится «непотопляемым авианосцем» США под боком у России

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Украина и без вступления в НАТО уже превращена в «непотопляемый авианосец» США под боком у России, рассуждает в своем блоге международник Федор Лукьянов.

«В недавней статье Генри Киссинджера новым был один тезис – нейтральный статус Украины более не может служить предметом для переговоров, поскольку тема утратила актуальность. Украина формирует мощные и дееспособные вооружённые силы, в чём ей активно помогает Запад, прежде всего США, поэтому формальный статус – членство или нет в НАТО – значения уже не имеет. Это фактический военный союзник Америки, к тому же обладающий уникальным практическим опытом прямого широкомасштабного противостояния с Россией. Можно добавить: и мотивированный к тому, чтобы его продолжать», – напоминает эксперт.

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По его мнению, «Соединённым Штатам даже удобнее, чтобы Украина оставалась вне альянса, поскольку это расширяет пространство военно-политического действия».

«Формальных обязательств нет, уровень и масштаб поддержки может варьироваться по ситуации, а степень лояльности Киева Вашингтону как главному держателю военно-политического ресурса, скорее всего, будет превышать даже ту, что проявляют Варшава или балтийские столицы. Как и степень зависимости от внешних вливаний. Украина, вероятнее всего, как и Польша с Прибалтикой, станет испытывать растущее недоверие к континентальной Западной Европе, поскольку неизбежные внутриевропейские противоречия Киев будет трактовать как подспудное желание замириться с Россией. Для США подобный «сухопутный непотопляемый авианосец» весьма кстати. Столь тренированный и верный сателлит, с одной стороны, под боком у России, с другой – постоянно указывающий Европе, за чей счёт там до сих пор живут в мире, а не под русскими бомбами, открывает много возможностей», – рассуждает Лукьянов.

США устроит, даже если Украина в этой роли потеряет часть территорий.

«Территориальная конфигурация Украины в этом контексте для Вашингтона непринципиальна. Более того, сохранение части международно признанной украинской территории под российским контролем цементирует конфликт и оставляет «ландскнехту» причину сражаться дальше. Для чего его надо оснастить и готовить, но не обязательно реализовывать все его пожелания. Что же касается подготовки, то крайне важным является повышение именно собственного потенциала Украины, чтобы любые следующие этапы противостояния могли и далее обходиться без непосредственного вовлечения в конфликт подразделений США и НАТО. Это очень существенный момент. Схема, в принципе, вполне рациональная. Гарантии, что она сработает, нет, Россия обладает возможностями ей воспрепятствовать (пока, правда, этого не очень заметно), но и рисков для Соединённых Штатов довольно мало», – указывает автор.