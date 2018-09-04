04.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Украина становится плацдармом для размещения НАТОвских баз



Войска НАТО постепенно занимают Украину, не дожидаясь официального разрешения.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил член совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь ещё есть вопрос НАТО. Они же и туда ещё стремятся», – заметил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

«Вы знаете, не надо вступать в НАТО. Можно просто массу военных объектов разместить на территории Украины даже без её вступления в НАТО. Она может вступить в ряд каких-то программ, которые могут быть специально под неё созданы, и этого будет достаточно», – заметил Богдан Безпалько.

«В сущности, так и происходит», – согласился с ним Анохин.

«Да, в Очакове строится военный объект, под Львовом в Яворове происходит обучение украинских военных, передали эти джавелины, пусть и в небольшом количестве. Их никто не видел потому, что они страшно боятся, что украинские военные, обладая большой предприимчивостью, просто их продадут», – пояснил Безпалько.

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