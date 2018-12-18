Украина становится спальным районом Европы

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

Трудовая миграция из Украины растет, бывшая советская республика превращается в «спальный район Европы». Об этом во время заседания круглого стола в Верховной Раде заявил автор издания «Тиждень» Александр Крамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Одна из важнейших тем – это тема трудовой миграции из Украины и её изменения по сравнению с тем, какой она была раньше… Фактически Украина превращается в такой спальный район Европы, где основная часть трудоспособного населения будет зарабатывать за границами страны. Соответственно, будут проблемы с наполнением налогами бюджета, и с социальными проектами и вообще, создаст изменения на рынке труда внутри страны.

Если раньше, в 90-х и 2000-х годах трудовая миграция из Украины была вызвана в основном низким уровнем жизни, и люди редко возвращались оттуда до тех пор, пока не смогут тем или иным способом легализоваться, и она была, как правило, нелегальной.

Современная трудовая миграция происходит в условиях, когда в этом заинтересовано все больше стран, которые принимают трудовых мигрантов из Украины. Польша стала первой страной, где появилась возможность легальной трудовой миграции большого количества украинцев, это был только первый этап. Параллельно соседи-страны расширяли возможности для трудовой миграции украинцев», – сказал Крамар.