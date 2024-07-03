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Молдова в дальнейшем будет следовать по отдельной от Украины программе вступления в Евросоюз. Это объясняется различиями в размерах стран и их национальных планах развития.

Об этом в эфире программы Cutia Neagră на TV8 рассказала заместитель председателя парламента Молдовы от правящей в стране партии «Действие и солидарность» Дойна Герман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, что в какой-то момент мы выйдем с отдельной повесткой, в том числе переговорные рамки будут раздельными для Украины и Республики Молдова», – отметила вице-спикер парламента.

По ее словам, Молдова, будучи гораздо меньшей страной с другим национальным планом развития, движется с другой скоростью, чем Украина.

«Не думаю, что обязательно будет озвучено решение: «С сегодняшнего дня мы пойдем отдельно». В определенный период по определенным процессам и реформам всё будет проводиться раздельно», – заключила депутат от пропрезидентской партии.

Дойна Герман зарекомендовала себя как активная феминистка и лоббистка движения извращенцев ЛГБТ (признано в России экстремистским сообществом). Она наиболее усиленно добивалась ратификации парламентом Молдовы Стамбульской конвенции, гарантирующей защиту прав содомитов. В 2023 году Герман получила премию Госдепартамента США “Women of Courage 2022” за «лидерство, смелость, идейность и самоотдачу в вопросах самопожертвования ради других и за продвижение прав женщин».

Тот факт, что в команде Санду – ярой поборницы единства с Украиной – начали делать оговорки относительно дальнейших перспектив тесной связи с соседом, говорит, насколько Украина становится токсичной даже для самых идейных союзников.