Украина ставит крест на движении в НАТО

23.09.2020, Киев, Игорь Петров

«Стратегия национальной безопасности» Украины, которую недавно подписал президент Владимир Зеленский, делает невозможным достижение мира в Донбассе и евроатлантическую интеграцию.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава государства после заседания СНБО подписывает новый документ «Стратегия национальной безопасности». Согласно ему, Украина продолжает себя позиционировать во-первых, как сила, которая будет сдерживать северного соседа, Россию. Доктрина сдерживания предполагает большие усилия. И эта стратегия предполагает гибридный мир потому что из нее не проистекает внятных решений как восстановить единое гражданское, экономическое и политическое пространство.

Я считаю, что стратегия уже дала ответ на вопрос будет ли мир с Донбассом – нет. Эта стратегия не позволяет реализовать политику мира, в которой Донбасс в каком-либо качестве возвращается в Украину.

Эта стратегия предполагает, что в ближайшей и отдаленной перспективе ни о какой серьезной евроатлантической интеграции не будет. Потому что она не предполагает изменение Конституции, а по Конституции Украина представляет собой единое целое с Донбассом и Крымом.

Что это значит для любого партнера Украины? Что согласно Конституции и реальности Украина остается в состоянии внутреннего конфликта, с разорванной границей, с отсутствующими механизмами региональной безопасности. А значит, она будет источником проблем, конфликтов и даже военных вызовов для любого союзника. Как вы думаете, в таком случае евроатлантическое сообщество приглашать Украину в состав НАТО в этом качестве, если не решен вопрос границы? Нет», – сказал Ермолаев.