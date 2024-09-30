Украина ставит нереальные цели. Запад указал вариант заморозки

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Цели Украины, объявленные устами президента Владимира Зеленского, нереальны. Запад предлагает свой вариант – заморозку по нынешней линии разграничения.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Цели Украины, объявленные устами президента Владимира Зеленского, нереальны. Запад предлагает свой вариант – заморозку...

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«Нам предлагают вариант такой: «Ребята, стоп по линии». По линии создается и по северным границам непреодолимая стена – то есть инфраструктурное обеспечение, обеспечение ПВО и всего остального, силового, инфраструктурно-электронное обеспечение для того, чтобы Россия не двигалась дальше.

Нас в НАТО не берут, в ЕС не берут, но считают частью общей системы обороны. Такой ночной дозор на ледяной стене.

Речь идет о строительстве этой стены, о том, чтобы мы выполняли эту функцию в том числе. Если мы хотим, то нам пойдут инвестиции. Нам пойдут навстречу.

Если мы не хотим, мы упираемся, ставим нереальные планы, то на их нереальность нам указывают все. В границах 91-го года и так далее, и так далее. И этот визит это тоже показал очень хорошо», – заявил Арестович.

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