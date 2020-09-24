Украина ставит рекорд по недофинансированию госбюджета

24.09.2020, Киев, Игорь Петров

За 8 месяцев текущего года дефицит бюджета Украины составил гораздо меньшую сумму, чем планировалось, но это достигнуто тем, что не выполняются ранее взятые на себя обязательства по расходной части бюджета.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запланирован дефицит бюджета 300 млрд грн. на 2020 год. За 8 месяцев дефицит бюджета – 40 млрд грн, в 7-8 раз меньше, чем на весь год запланировано. Это какое-то экономические чудо! А в августе у нас даже профицит – доходов было больше, чем расходов. Кризис, а у нас доходы превышают расходы. Все очень просто объясняется – идет рекордное недофинансирование расходной части бюджета.

Если в прошлые годы было 7-8%, то в этом году – уже 12-14%. Недофинансируется расходная часть бюджета. В абсолютных цифрах за 8 месяцев недофинансировано 93 млрд грн. И тем самым сокращается дефицит бюджета потому что не расходуются деньги. Если бы расходовались, то эту сумму надо было бы добавить к 40 млрд грн, и получилось бы 133 млрд грн.

То есть с помощью такого нехитрого инструментария – невыполнения ранее взятых на себя обязательств по расходной части бюджета, будет контролироваться дефицит бюджета, как и в прошлые годы. Я предполагаю, так будет и в следующем году», – сказал эксперт.