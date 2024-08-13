Украина ставит задачу удержать оккупированную часть Курщины до выборов в США

Украине важно продолжать маневренную войну в российском приграничье. Как только линия фронта стабилизируется, ВС РФ будут выбивать ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается маневренная война, в таком режиме и пытается Украина эту войну сохранить, поскольку любая стабилизация линии фронта будет играть на руку России. Россия все равно обладает большим ресурсом – человеческим, военным ресурсом. Как только выстроится стабильная линия фронта на этом направлении, Россия начнет продавливать, используя этот ресурс, вооруженные силы Украины, что мы наблюдаем на других участках фронта. Поэтому главная задача украинского командования сегодня – сохранить маневренную войну…

Украина намерена удерживать этот плацдарм как минимум до завершения выборов президента США. Есть четкая дата – необходимо удержать до начала ноября. Желательно дольше, хотя бы часть российской территории. Если бросить туда ресурсы необходимые, может получиться, но это означает, что мы будем терять территории где-то еще, где-то будет прогибаться», – заявил Бортник.