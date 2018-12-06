Украина стоит на пороге большой войны с Россией

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Прямое боестолкновение Украины и России на всех фронтах приведет к разрастанию масштабов войны до общемировой.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на повестке не столько преодоление нынешней гибридной войны, сколько преодоление угрозы фронтальной войны с РФ. И это уже не шутки. События в Керченском проливе, столкновение, которое произошло, и, что самое главное – стрельба по военным судам, как по территории Украины – это предвоенное состояние. Это, если хотите, грань 14-го года в Европе”, – сказал политолог.

По его словам, с этого момента Украина вышла из комфортного для политических элит пространства для гибридной войны только на Донбассе.

“Мы на грани фронтального конфликта, где любой дурак или провокатор, или третья сила могут разыграть повторно конфликт, который сделает неизбежным сначала межгосударственную, потом региональную, а потом континентальную войну», – заявил Ермолаев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, радикальные украинские националисты хотят, чтобы Украина стала острием третьей мировой войны.

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