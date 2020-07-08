Украина стоит на пороге окончательной смерти своей промышленности

08.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинское правительство осознало, что государство стремительно теряет свой промышленный потенциал.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Погребинский похвалил инициативы кабмина принять постановление о том, чтобы в публичных закупках могли участвовать только те компании, производство 15% продукции которых локализовано на Украине. Эта инициатива тут же вызвала критику со стороны Евросоюза. Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявил, что решение Кабмина противоречит Соглашению об ассоциации и пригрозил остановить кредитование страны.

«Мы так долго вели себя подобострастно в отношении со старшими «партнерами», что у них сформировалось такое впечатление, что мы вообще не имеем права голоса, самостоятельного поведения. И почему-то у них сформировалась позиция такая, что есть какое-то желание у украинского правительства, что для меня тоже было неожиданно, потому что это одно из немногих толковых предложений украинского правительства и готовность украинской Верховной рады задуматься над тем, что мы теряем промышленный потенциал.

Просто теряем и уже на пороге, того, чтобы вообще не сможем его никогда восстановить», – заявил Погребинский.