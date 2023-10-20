Украина стоит перед лицом своего разрушения – киевский философ

В ближайшем будущем Украину ждет лишь финансовое и экономическое принуждение.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно понимать, в какой ситуации мы находимся. В ситуации войны не бывает плавных сюжетов. Речь идет о том, что сейчас Украина – перед лицом своего разрушения, уничтожения в том виде, какая она была», – сказал философ.

«Время плавных сюжетов не просто закончилось, а ушло безвозвратно, они никогда не возвратятся в том смысле, что мы вынуждены будем теперь очень долго, до конца нашей жизни, моей точно, быть в ситуации жесткого внешнего управления.

И в нем не будет плавных сюжетов – в нем будет только принуждение, финансовое и экономическое принуждение. Мы просто впервые с этим встретились, и мы еще, памятуя, как это было до войны, возмущаемся. Ребята, так и дальше будет», – заявил Дацюк.