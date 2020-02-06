06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина столкнулась с непреодолимыми трудностями в торговле с ЕС


После подписания соглашения об Ассоциации с ЕС для Украины закрылись рынки СНГ, а ЕС предложил поддержку внешней торговле, введя торговые квоты на поставки украинских товаров в Европу.

Однако эта мера имеет ограниченный характер, и для вступления в ЕС Украине придется внедрять европейские стандарты, что практически невыполнимо.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Украины оказались закрытыми многие традиционные рынки, и в качестве инструмента, позволяющего смягчить эти экономические потери, потери рынков, Евросоюз предпринял в отношении Украины использование такого инструмента, как торговые квоты.

Квоты эти не безграничны, в Евросоюзе считают так: «мы вас поддержали сколько могли на переходный период, а теперь давайте, сами налаживайте производство».

Мы увидели уже, как минимум, два этапа расширения квот по просьбе Украины. Последнее расширение происходило при возражениях со стороны отдельных государств-членов Евросоюза, той же Польши (по аграрным секторам). Венгрия поднимала вопрос и еще несколько государств.

То есть, протискиваться на рынок Евросоюза, получать квоты и расширять квоты становится сложнее. Поэтому, если бы Украина сделала большую работу по внедрению необходимых стандартов качества безопасности продукции на территории Украины… а это не так-то просто, там масса стандартов плюс это фактически переведение всего производства, даже если взять сельхозпродукцию, есть лицензирование сейчас по содержанию той же птицы по уходу за ней, ветеринарное обслуживание… то есть, очень и очень много нюансов.

Все эти вопросы стандартизации производства товаров важны для того, чтобы Украина была членом Евросоюза, это необходимо делать. Без этого мы не сможем быть полноценным членом Евросоюза», – резюмировал эксперт.

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