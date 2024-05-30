Украина столкнулась с острой нехваткой средств на мобилизацию

Вадим Москаленко.  
30.05.2024 15:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина, Финансы


Украине не хватает средств на содержание и вооружения большого количества мобилизованных. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы на сегодняшний момент провести дополнительную мобилизацию ста тысяч человек, необходимо дополнительно в бюджете 135 миллиардов гривен. Один мобилизованный обходится бюджету в 1 миллион 350 тысяч гривен в год. Хотите мобилизовать 100 тысяч? Ищите 135 миллиардов в бюджете. Хотите мобилизовать 200? Ищите деньги», – сказал Пендзин.

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Украине не хватает средств на содержание и вооружения большого количества мобилизованных. Об этом в...

Он пожаловался, что средств на закупку оружия у Киева тем более нет.


«Причём это только прямые траты, денежное обеспечение. А отдельно надо говорить о бюджете Министерства обороны о закупках оружия. Это тоже вопрос, там всего лишь 250 миллиардов лежит», – подытожил экономист.

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