Украина столкнулась с острой нехваткой средств на мобилизацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает средств на содержание и вооружения большого количества мобилизованных. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы на сегодняшний момент провести дополнительную мобилизацию ста тысяч человек, необходимо дополнительно в бюджете 135 миллиардов гривен. Один мобилизованный обходится бюджету в 1 миллион 350 тысяч гривен в год. Хотите мобилизовать 100 тысяч? Ищите 135 миллиардов в бюджете. Хотите мобилизовать 200? Ищите деньги», – сказал Пендзин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он пожаловался, что средств на закупку оружия у Киева тем более нет.

«Причём это только прямые траты, денежное обеспечение. А отдельно надо говорить о бюджете Министерства обороны о закупках оружия. Это тоже вопрос, там всего лишь 250 миллиардов лежит», – подытожил экономист.