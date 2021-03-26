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26.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Преследования журналистов, Россия, СМИ, Сюжет дня, Украина, Цензура
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Украина стремительно погружается «на дно демократии»

Новости Украины

Нынешние действия правящего на Украине режима не имеют ничего общего ни со свободой слова, ни с правами человека.

Об этом свидетельствуют введенные решением Совбеза Украины в последнее время санкции, которые запрещают работу ряда СМИ в стране.

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Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«23 марта президент Украины, как он себя сам называет, «не лох», Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на три года в отношении 26 граждан Российской Федерации, 81 отечественной компании и ряда российских СМИ…

Если говорить емко и понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине…

Стремление в сторону демократии оно на Украине имеет четкую тенденцию вниз. Это стремление вниз, набирающее обороты падение, не имеющее никакого отношения ни к свободе слова, ни к чему подобному. Мы расцениваем подобные шаги, как идущие вразрез с основополагающими принципами свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», – завила Захарова.

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