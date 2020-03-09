Украина стремительно приближается к дефолту

09.03.2020, Киев, Игорь Петров

Если нынешнее падение цен на нефть означает начало мирового экономического кризиса, то вероятность дефолта Украины сильно возрастает и никто не будет пытаться помочь его избежать.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«О том, что мир находится на пороге кризиса, говорят уже давно и этот кризис пытаются сдерживать волюнтаристскими методами, надувая мировую экономику деньгами, которые ничем не обеспечены. Поскольку эта «бомба» была уже на взводе, прилетел «черный лебедь» в виде коронавируса. Вполне возможно, что мы уже в преддверии мирового кризиса. Он повлияет на всех, в том числе, и на Украину. Понятно, что на фоне потерь того же Китая, Германии и других крупных экономик, потери Украины будут казаться смешными и ничтожными, но для каждого украинца это будет иметь значение.

У нас, к тому же, свой «пузырь» – ОВГЗ. Он скоро лопнет. Уже представители международных организаций делали заявления, что они не рекомендуют покупать эти облигации. Скоро предстоит выплата по внешнему долгу, порядка 5 млрд, при этом МВФ уже заявил, что пока денег не даст.

Украина подходит близко к дефолту, а если будет мировой кризис, то у заинтересованных игроков просто не будет ресурса чтобы ее от дефолта спасти. Может, это даже и неплохо потому что в украинском бюджете на обслуживание внешнего госдолга заложено порядка 400 миллиардов долларов, это треть расходной части бюджете. Если эти деньги удастся сэкономить, то это неплохо.

Что касается России, то у нее огромная подушка безопасности в виде резервов. В прошлом году ее нарастили миллиардов на 60-70. ЗВР России увеличилось более чем на 12%. И рассчитывать на то, что позиции России в отношениях с Украиной сейчас ослабеют, глупо.

У нас от всего этого выиграют разве что олигархи. Доходы наших олигархов, которые работают с нефтепродуктами, конечно вырастут. Нефть будут покупать дешевле, а нефтепродукты продавать по той же цене. У нас если нефть дорожает, то бензин дорожает вслед за ней, а если нефть дешевеет, то он не дешевеет, а может еще и подорожать. Тем более, что Нацбанк уже опубликовал курс гривны на 10 марта, он будет выше. Гривна проседает. Вряд ли это связано с нефтью, это общая тенденция», – сказал он.