Украина стремительно теряет доставшийся от СССР человеческий капитал – социолог

08.11.2018, Киев, Игорь Петров

За годы независимости Украина в значительной степени растеряла тот человеческий капитал, который она имела ранее, и этот процесс продолжается.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале кардинальной экономической трансформации в Украине был накоплен значительный научно-технический, образовательный капитал. Но кризисные явления, которые перманентно сопровождают Украину с 1991 года, и противоречивость тех экономических преобразований, которые идут в стране, приводят к не очень позитивным последствиям. Мы являемся свидетелями обесценивания человеческого капитала. Его стоимость падает. В ходе экономических трансформаций пострадали не только слабые социальные группы, но и сильные, представители среднего класса, представители малого и среднего бизнеса», – сказала эксперт.

По ее словам, к деградации человеческого капитала приводят высокая коррупция, плохая криминогенная ситуация и плохое финансирование основных составляющих человеческого капитала – образования, науки и здравоохранения.

К факторам риска она отнесла также стремительное сокращение населения, что влияет непосредственно на сокращение трудоспособной части населения, рост трудовой миграции, которая превращается в проблему национальной безопасности.

«Украина теряет интеллектуальный капитал, идет ухудшение состояния здоровья и качества образования», – резюмировала Пищулина.

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