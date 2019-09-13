13.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Сельское хозяйство, Украина, Экономика
Просмотров:

Украина стремительно теряет наукоемкие отрасли и рабочие кадры

Украина все быстрее и быстрее превращается в сырьевую страну, где развит в основном аграрный сектор.

Об этом в эфире UkrLife.TV заявил экс-премьер Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На сегодняшний день Украина беспрецедентно теряет наукоемкие, интеллектуальные с высокой добавленной стоимостью отрасли. А сырьевая экономика не может обеспечить рабочими местами. Нам нужно, чтобы все было в балансе. Аграрный сектор в структуре ВВП США – до 2%, в ЕС – 3-4%, у нас – до 14%.

У нас трудовая миграция, мы теряем часть своего потенциала, не только из-за стоимости оплаты труда, а это уже реакция людей на изменение структуры экономики. 70% нашего экспорта – это сырье, а сырьевая экономика никак не может создать необходимое количество современных рабочих мест. И миллионы украинцев вынуждены искать средства для существования за границей. 8-9 млн украинцев сегодня ищут средства для существования за границей. У нас все должно быть в балансе, нужно искать его», – считает Кинах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть