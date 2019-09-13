Украина стремительно теряет наукоемкие отрасли и рабочие кадры

13.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украина все быстрее и быстрее превращается в сырьевую страну, где развит в основном аграрный сектор.

Об этом в эфире UkrLife.TV заявил экс-премьер Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«На сегодняшний день Украина беспрецедентно теряет наукоемкие, интеллектуальные с высокой добавленной стоимостью отрасли. А сырьевая экономика не может обеспечить рабочими местами. Нам нужно, чтобы все было в балансе. Аграрный сектор в структуре ВВП США – до 2%, в ЕС – 3-4%, у нас – до 14%.

У нас трудовая миграция, мы теряем часть своего потенциала, не только из-за стоимости оплаты труда, а это уже реакция людей на изменение структуры экономики. 70% нашего экспорта – это сырье, а сырьевая экономика никак не может создать необходимое количество современных рабочих мест. И миллионы украинцев вынуждены искать средства для существования за границей. 8-9 млн украинцев сегодня ищут средства для существования за границей. У нас все должно быть в балансе, нужно искать его», – считает Кинах.