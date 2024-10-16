Украина стремительно теряет позиции на Курщине

Анатолий Лапин.  
16.10.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Только за последнее время Украина потеряла порядка 15% занятой приграничной территории Курской области. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, у Украины не хватает резервов, чтобы эффективно обороняться по всей протяженности линии фронта.

Только за последнее время Украина потеряла порядка 15% занятой приграничной территории Курской области. Об...

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«Возникла угроза вообще потери [оккупированной части] Курской области. Потому что после первоначального прорыва на левом фланге мы ввели в бой резервы, они на какое-то время стабилизировали ситуацию, но ситуация снова ухудшилась. Только по нашей предварительной оценке как минимум 15% территории, которую контролировали вооруженные силы Украины в Курской области, потеряно за последние недели. В количественном изменении – более 100 квадратных километров», – сказал эксперт.

«И ситуация становится очень сложной – и распутица играет роль и, как говорят бойцы, незнание местности, и то, что Россия долго копила силы, резервы стаскивала со всей своей территории, и ожесточение российских войск, которые воюют на своей территории, и распыленность наших резервов, потому что мы не можем полноценно поддержать Курский выступ, вынуждены постоянно бросать резервы и на Купянское направление, и на Торецкое, и на Покровское, и на юге. Огромный фронт, более тысячи километров, если считать не просто граница, а выступы фронта, его линию, на которые полноценно ресурсов не хватает», – заявил Бортник.

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