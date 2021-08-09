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09.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
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Украина стремится получить «статус первоочередного пушечного мяса»

Новости УкраиныВместе со статусом «основного союзника вне НАТО», которого ждут в Киеве, США, скорее всего,...

Вместе со статусом «основного союзника вне НАТО», которого ждут в Киеве, США, скорее всего, предоставят Украине экспериментальное оружие, чтобы посмотреть, где и с какими последствиями оно взорвётся.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политический консультант и публицист Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статус особо привилегированного союзника переводится на русский, как статус первоочередного пушечного мяса, и этого самого особо привилегированного союзника американцы будут охотнее, чем прочих союзников, видеть в гробу. Да, может быть, американцы подкинут какие-то экспериментальные образцы оружия, чтобы посмотреть, как и где эти образцы взрываются. А судя по практике ВСУ, значительная часть оружия, достающаяся этим силам, взрывается не там и не так, как самим этим вооруженным силам хочется», – заявил Вассерман.

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