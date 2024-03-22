Украина строит оборону, не забывая воровать миллионами

Игорь Шкапа.  
22.03.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Строительство, Украина


В ожидании российского наступления Украина продолжает возводить оборонительные сооружения в свое тылу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует видеорепортаж американского агентства Associated Press.

В ожидании российского наступления Украина продолжает возводить оборонительные сооружения в свое тылу. Об этом,...

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На ролике не указывается локация, но можно увидеть строительную технику, которая роет траншеи, укладывает бетонные плиты.

«Я понимаю, что в армию идти не могу, а так хоть чем-то хлопцам помогу», – комментирует рабочий Игорь Богатыренко.

Примечательна в этой связи появившаяся буквально вчера информация, как на Украине попытались похитить крупную сумму на строительстве оборонительных сооружений, о чем сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

«Детективы бюро экономической безопасности Украины разоблачили строительную компанию при попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области», – говорится в сообщении БЭБ.

Примечательно, что компания не впервые становится победителем тендера, объявленного Харьковской областной госадминистрацией.

Всего компания получила подряд на строительство сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен (около шести миллионов долларов), из которых почти 20,5 миллиона перевела на счета физлиц, которые подозреваются в связях с конвертационными центрами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. По словам премьера Дениса Шмыгаля, на эти цели выделено более 20 миллиардов гривен (525 миллионов долларов).

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