Украина стянула войска и устраивает провокации на белорусской границе – Лукашенко

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Новости Украины

Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

Об этом сегодня на совещании с Минобороны Белоруссии заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», – сказал Лукашенко.