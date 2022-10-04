Украина стянула войска и устраивает провокации на белорусской границе – Лукашенко

04.10.2022  23:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

Об этом сегодня на совещании с Минобороны Белоруссии заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование...

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«Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», – сказал Лукашенко.

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