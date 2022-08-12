«Украина существует по принципу – одна нация, одна вера, один вождь» – Арестович

12.08.2022  15:18 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1114
 
Дзен, Мова, Нацизм, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Вопрос «мовы» – это даже не про украинский язык, это по поводу прав и свобод, ограничения которых могут довести и до других более абсурдных запретов.

Об этом за круглым столом с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос «мовы» – это даже не про украинский язык, это по поводу прав и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я предлагаю договориться – хватит вы…ся б..дь, и рассказывать, что у нас главная идея – воля. Пока у нас борются несколько идей. Одна из них – тотальное ограничение по фашистскому принципу 20-30-х годов – одна нация, одна вера, один вождь, б..дь. Мы уверовали, побежали, всех остальных ограничили, застроили, с факелами. Я утрирую.

А другая – абсолютная воля, когда парень из Сенегала может приехать и экспериментировать. Но и понятно, что могут экспериментировать все другие украинские парни и девчата. Если у нас воля, то давайте идти по дискурсу воли. Если не воля, тогда…Когда первый вопрос на референдуме – за какую страну сражаемся», – рассуждал Арестович

В ответ киевский политолог Юрий Романенко вдруг заговорил о разрушительных последствиях таких инициатив, как тотальная украинизация.

«Тут смотри – зачем мову обсуждать? Ребята это не по поводу мовы. Поймите, что языковой вопрос – это не по поводу языка, это по поводу прав и свобод. Потому что, если кто-то считает себя правым в том, что может ограничивать твою свободу употреблять язык, то дальше на следующем этапе будет право ограничить, например, носить футболку», – «прозрел» вдруг Романенко.

«Количество детей, да», – поддакивал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть