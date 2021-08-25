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25.08.2021 22:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Украина, Энергетика
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Украина тайно скупает весь уголь, добываемый в ЛДНР

Новости УкраиныЭксперт по энергетике Борис Марцинкевич намекнул, что Украина закупает уголь Донбасса под видом российского...

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич намекнул, что Украина закупает уголь Донбасса под видом российского и польского

Об этом он сказал в интервью youtube-каналу «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Луганская и Донецкая народные республики – это сейчас классическая серая зона. Можно пользоваться лишь той информацией, которая где-то на задворках СМИ проходит.

Неожиданно резко увеличена добыча угля в Ростовской области. Это уголь того же качества. Кроме того, проскочило сообщение, что Украина, которая испытывает проблемы с запасами угля, начала поставки угля из Польши, где объемы добычи не увеличивались. Это так, просто, новости всякие», – сказал Марцинкевич.

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