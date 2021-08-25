Украина тайно скупает весь уголь, добываемый в ЛДНР

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич намекнул, что Украина закупает уголь Донбасса под видом российского и польского

Об этом он сказал в интервью youtube-каналу «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«К сожалению, Луганская и Донецкая народные республики – это сейчас классическая серая зона. Можно пользоваться лишь той информацией, которая где-то на задворках СМИ проходит.

Неожиданно резко увеличена добыча угля в Ростовской области. Это уголь того же качества. Кроме того, проскочило сообщение, что Украина, которая испытывает проблемы с запасами угля, начала поставки угля из Польши, где объемы добычи не увеличивались. Это так, просто, новости всякие», – сказал Марцинкевич.