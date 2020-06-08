08.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украина так и будет страдать, пока власти не научатся следить за словами – экс-нардеп


Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, делая заявления о возможности вторжения российской армии из Крыма – не понимает, что только вредит тем самым интересам Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, народный депутат Украины 3 и 4 созывов, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергея Наев, отвечая на вопрос журналиста ИА «Укринформ», заявил, что вторжение России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом возможно.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия», – сказал Сергей Наев.

«Нет такой угрозы. Не думаю, что в России настолько неумные люди, чтобы идти на последовательное обострение, которое никому не принесет пользы. К сожалению, в последнее время такого рода русофобская риторика усиливается.

Подобные заявления не способствуют урегулированию ситуации. Пора бы уже поумнеть. Мне трудно понять, почему вообще наши руководители, начиная с самого верха, делают такие заявления. Им стоило бы хоть немного понимать, что любое слово имеет последствия, оно идет или на пользу, или во вред стране», – сказал Георгий Крючков.

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