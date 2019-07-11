Украина так и не дождалась европейских миллиардов

11.07.2019, Киев, Игорь Петров

Европейский союз сократил финансирование Украины, что может сказаться на финансовой стабильности украинского государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически ЕС серьезно ограничил финансирование Украины, но сохранил все программы, потому что надеется продолжать влиять на Зеленского, контролировать социально-экономическую и политическую обстановку в Украине. Все эти все «краники» остались открытыми, хотя из них уже не бьет струей, а только капает», – сказал Бортник.

Он обратил внимание, что на программы по децентрализации, коррупции и все остальное выделяются миллионы, а не ожидаемые миллиарды.

«Обещаны 100 миллионов евро, но посмотрим, получит ли их Украина. И там еще есть и требования. И даже если Украина их получит, скорее всего, это будет для стабилизации – до октября нужно вернуть внешним кредитором 3 миллиарда долларов», – отметил эксперт.

По его словам, наблюдаемое сегодня укрепление курса гривны – на самом деле финансовый кризис, который «развиваются в другую сторону».

«Сегодня правительство выходит на рынки с размещением гривневых облигаций внешнего займа, под которые внешне инвесторы заводят доллары, меняют их тут на гривну, скупают эти облигации. Скупают под 17 процентов годовых. В каком банке в Украине вы сможете разместить такой депозит под 17 процентов годовых? Это же пирамида! Мы накапливаем долговые обязательства для того чтобы отдать предыдущие долгим, и рано или это поздно эта пирамида придет к моменту когда она может упасть под своим весом», – предупредил политолог.

«Я думаю что европейский кредит и переговоры с МВФ могут быть направлены на то, чтобы избежать ситуации финансового коллапса или дефолта. Потому что вслед за экономическим дефолтом последует и политический дефолт, в чем сегодня крайне не заинтересованы и наши внешние партнеры», – резюмировал Бортник.