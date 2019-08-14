Украина так и не стала «медовой сверхдержавой»

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

Надежды украинских производителей меда на получение доступа на европейский рынок так и не оправдались.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы экспортировали прошлом году меда всего-навсего на 80 миллионов долларов. Это очень малая часть нашего экспорта. К сожалению, страна движется в направлении превращения в аграрно-сырьевой придаток. Что касается того, что мы движемся в Европу, то не очень быстро мы движемся – Европа установила квоты на экспорт меда для Украины, 8 тыс тонн. И мы выбираем эти квоты за 10 дней», – сказал эксперт.

В свою очередь председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что украинский мед часто не соответствует европейским нормам, поэтому используется только как сырье, а готовую продукцию Украина так и не начала экспортировать в Европу.

«Действительно, мы имеем незначительные квоты, которые мы выбираем буквально за первую неделю. К сожалению, мелкий украинский производитель не может найти выход на большой международный рынок. Посредники выкупают партии у небольших производителей и формируют партии меда с антибиотиками. Пчелы гибнут, и чтобы уменьшить риски гибели их зачастую ими слегка подкармливают – как и всех наших синей, коров и т.л. Проблема антибиотиков вообще очень больная для нашей страны. То, что запрещено, по факту в Украине есть. В Европе сразу же проводится экспертиза.

Именно поэтому украинский мед идет как сырье, а не фасуется и не продается в несколько раз дороже», – сказал он.