Украина так не стала независимой – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
05.07.2023 14:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Украина за 30 лет так и не обрела своей субъектности и сегодня, по сути, является 51-м штатом США.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина за 30 лет так и не обрела своей субъектности и сегодня, по сути,...

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По мнению эксперта, нынешняя независимая Украина – это не более, чем фикция.

«В данной ситуации, когда в Украине абсолютно отсутствует экономика как таковая, она разрушена войной, разрушена в принципе событиями последних лет. В Украине отсутствует собственная социальная сфера, Украина критически зависит от западного оружия, западной помощи, западной поддержки и так далее, и так далее.

Украина на сегодняшний день не является самостоятельным государством, будет говорить откровенно. Независимая Украина на сегодняшний день является фикцией… Уже многие просто говорят о 51-м штате Соединенных Штатов, ну это уже такой момент. Есть государства субъектные, а есть несубъектные. Украина за 30 лет так и не обрела свою субъектность», – заявил Бондаренко.

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