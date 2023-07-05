Украина так не стала независимой – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина за 30 лет так и не обрела своей субъектности и сегодня, по сути, является 51-м штатом США.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, нынешняя независимая Украина – это не более, чем фикция.

«В данной ситуации, когда в Украине абсолютно отсутствует экономика как таковая, она разрушена войной, разрушена в принципе событиями последних лет. В Украине отсутствует собственная социальная сфера, Украина критически зависит от западного оружия, западной помощи, западной поддержки и так далее, и так далее. Украина на сегодняшний день не является самостоятельным государством, будет говорить откровенно. Независимая Украина на сегодняшний день является фикцией… Уже многие просто говорят о 51-м штате Соединенных Штатов, ну это уже такой момент. Есть государства субъектные, а есть несубъектные. Украина за 30 лет так и не обрела свою субъектность», – заявил Бондаренко.