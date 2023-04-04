Украина так запачкалась кровью, что никто не верит в её непричастность к теракту в Питере

Все попытки Украины откреститься от очередного теракта в Санкт-Петербурге и выдать преступление за «внутрироссийские разборки» не вяжутся с укоренившейся в Киеве практикой организации убийств неугодных политических и общественных деятелей – Олеся Бузины, Александра Захарченко, Дарьи Дугиной.

Даже теракт на Крымском мосту в начале Киев признал своим достижением, но после тоже свалил на Кремль, чтобы не казаться в глазах мировой общественности государством-террористом. Об этом в эфире «Крым 24» заявили крымские эксперты Денис Батурин и Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нечего здесь придумывать какие-то конспирологические версии. Всё совершенно понятно по одной простой причине – на их счету Олесь Бузина, Гиви, Моторола, Александр Захарченко, Дарья Дугина и вот Татарский. Что ещё нужно, какие аргументы ещё нужны, чтобы понимать? Все сказки про какие-то «внутренние разборки» – это всё не то, чтобы замести следы, а просто заговорить ситуацию. Даже обращать внимание на то, что офис президента Зеленского заявил о «непричастности», – не стоит», – подчеркнул Батурин и добавил, что есть еще одна причина, «синдром Судоплатова», как опасение за свою жизнь от признания в теракте украинских националистов.

После теракта на Крымском мосту, совершённом 8 октября прошлого года, в Киеве была эйфория с фотографиями на фоне стенда с изображением горящего железнодорожного состава и гордостью за «перемогу». Но, затем, риторика поменялась. Нечто подобное мы наблюдем и сейчас, считает Мащенко.

«Я думаю, что попытка свалить всё это… на какие-то внутренние разборки в России связана с тем, чтобы попытаться ещё больше спровоцировать российское общество на раскол, и это причина номер один. Попытка ещё раз показать, продемонстрировать, что это в России очень много несогласных с тем, что проводится специальная военная операция, и они пытаются каким-то образом устранить военных корреспондентов, тех, кто поддерживает спецоперацию, – отметил он. – Второе – можно говорить о том, что есть некоторое опасение международных реакций на теракт, убийство журналиста. Так или иначе, это связано с преследованиями репортёров, какую бы точку зрения они не держали, на чей бы стороне не стояли. Но я думаю, что очень скоро они признаются во всём, потому что это очевидные вещи: ясно кто и ясно для чего».