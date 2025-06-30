Украина такая же часть России, как Прованс – Франции – иноагент Латынина

Украина является такой же частью большой России, как и Прованс – Франции. Попытка оторвать ее выглядит так же, как и выход Техаса из состава США.

Об этом в эфире «Радио Вера» заявила признанная в РФ иноагентом российская публицистка и блогер Юлия Латынина.

«Этот проект, который я называю «Галичина от реки и до моря», он направлен в первую очередь против самой Украины. Он не только направлен на то, чтобы вечно Россия с Украиной воевала и взаимно стирала друг друга, но он направлен на захват власти и действительно он сделан так, что Россия никогда этого не потерпит по той же самой причине, по которой допустим если бы от Соединенных Штатов почему-то отсоединился Техас, – но отсоединился и отсоединился, бывает, не проблема, можно дальше поддерживать совершенно нормальные отношения. Но, представляете, это, допустим, происходит в 80-м году и оказывается что в Техасе начинается деколонизация силами активистов в пользу испанцев или в пользу индейцев, и эту деколонизацию широко спонсируют советские НКО, и советский посол вмешивается в выборы в Техасе.

По ее словам, Америке бы это не понравилось.