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Новости Украины

Факт того, что союзные войска закрепились на правом берегу Северского Донца на окраине Старого Салтова, к вечеру 13 мая признали все официальные украинские источники, кроме советника Зеленского Арестовича.

Тот, по обыкновению, подкорректировал показания коллег, подарив ВСУ фору в 15 километров.

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«Старый Салтов находится под контролем ВСУ, однако РФ кинула резервы на Харьковское направление и взяло населенный пункт в 15 км от Старого Салтова», – заявил Арестович вечером 13 июня.

Советник неосторожно добавил, что теперь россияне получили возможность бить по Харькову из ствольной артиллерии, а раньше доставали только «Ураганами» и «Смерчами» с территории РФ.

Таким образом, Арестович лишний раз подтвердил, что с момента отхода российских войск от Харькова во второй декаде мая городу из ствольной артиллерии доставалось исключительно от «своих». Что же касается «Смерчей» и «Ураганов», здесь доказательства обстрелов именно российской стороной также отсутствуют.

Сведения из доклада Amnesty International по «российским» обстрелам Харькова всерьёз воспринимать невозможно. И не только из-за репутации организации, неоднократно пойманной на «заказухе». В качестве доказательства применения ВС РФ в Харькове кассетных боеприпасов (согласно отчету, не менее 15 раз) приводятся опросы очевидцев.

Как будто человек, побывавший под обстрелом, в сегодняшнем Харькове может откровенничать с представителем организации, подконтрольной США, да ещё, возможно, в присутствии украинских силовиков или чиновников.

Это занятие поопаснее, чем встречать «Смерч» вне бомбоубежища. Проще сказать, чистое самоубийство. К тому же бесполезное, поскольку «неправильные» показания с гарантией не попадут в отчет Amnesty International.

Также в качестве доказательства организация приводит якобы найденные её членами остатки кассетных боеприпасов. Сразу же возникает вопрос: найденные где?

Ведь для того, чтобы как можно меньше людей могли видеть возникшие от прилетов воронки, следы взрыва моментально заделывались коммунальными службами. Но все же недостаточно быстро, чтобы горожане, несмотря на все запреты и постоянную охоту СБУ на фотографов, не успевали отснять пару-тройку кадров. И подобрать пяток поражающих элементов, не только для домашней коллекции, а с прицелом на будущее.

Так что объективное расследование с настоящими экспертами, доказательствами и свидетельствами ещё впереди. Возможно, в ходе этого расследования выяснится, что бесполезные с военной точки зрения жестокие обстрелы Харькова нужны были именно в качестве материалов для фальшивого доклада проамериканской организации. А доклад, в свою очередь, готовился к запланированному на ближайшее время визиту в Киев лидеров Франции, Италии и Германии.

Возможно, также к визиту Макрона, Шольца и Драги ВСУ замыслили одержать «перемогу». В последние дни укровояки усилили обстрелы подконтрольной ВС РФ Балаклеи – форпоста на Изюмском направлении. Кроме того, в этом городе находятся огромные склады боеприпасов.

Различные источники сообщают, что в направлении Балаклеи отправлены иностранные наемники и нацисты из «Кракена» с целью захватить районный центр и, возможно, двигаться отсюда на юго-восток, в сторону Изюма.

К слову, «Кракены», судя по их же сообщениям, получили свежие поставки западного оружия. Что само по себе ещё не делает карателей боеспособным подразделением. Зато они вполне способны исполнять привычную для себя роль заградотрядов.

Естественно, планы наступления на Балаклею Украина увязала с информационной «артподготовкой». Оказывается, РФ коварно сманивает из этого города детей и молодежь. Кого-то зазывают на отдых в летние лагеря, кого-то, в качестве абитуриентов, приглашают российские вузы… Что, разумеется, ведёт к депопуляции Украины.

В отличие, очевидно, от обстрелов «своих» городов и массовой эмиграции в Европу. Впрочем, обстреливают город, по безумной версии укроагитаторов, тоже россияне. Как и расположенный севернее Волчанск, с первых дней спецоперации занятый ВС ВФ.

Чтобы не позволить жителям этого города говорить правду о направлении ударов из РСЗО, нацисты практикуют запугивание населения, устраивают травлю в соцсетях. В частности, отцу четверых детей, чудом оставшемуся в живых, когда украинские снаряды прилетели на его участок, угрожают убийством по телефону.

Тем временем ВС РФ явно держат держат украинские подразделения в районе Балаклеи под контролем. Так, 11 июня под Харьковом в посёлке Андреевка ракетным ударом был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

По сообщению Минобороны РФ, 13 июня в районе посёлка Прогресс (неподалёку от Андреевки), высокоточными ракетами воздушного базирования была уничтожена батарея РСЗО.

Следует отметить, что расстояние от Андреевки и Прогресса до Балаклеи всего лишь около 20 километров, что позволяет нацистам вести по городу огонь как из РСЗО, так и из гаубиц большого калибра.

Поскольку украинцы восстановили железнодорожный мост в районе Чугуева, контрнаступление на Балаклею могло бы получить поддержку также с этого направления. Но, судя по сообщениям местных жителей о «прилетах» в Малиновке (южнее Чугуева по железнодорожной ветке), ситуация в этом районе тоже контролируется союзниками.

Параллельно с движением в районе Балаклеи украинские военные 11 июня попытались переправиться через обмелевший Донец в районе линии Чепель-Протопоповка и предпринять попытку наступления на Изюм.

Но попытка перетащить на левый берег минометы была обнаружена разведкой союзных сил. Благодаря успешной работе российской артиллерии планы нацистов на этом направлении потерпели крах.

Что же касается иностранных наемников, Украина активно использует их как на Харьковском направлении, так и под Северодонецком, куда больше недели назад из Харькова были экстренно отправлены боевики так называемого Интернационального легиона территориальной обороны.

Пункт дислокации наемников обнаружился также в селе Федоровка, расположенном у трассы Харьков-Старый Салтов. «Солдаты удачи» 13 июня были успешно демилитаризированы ракетным ударом РФ.