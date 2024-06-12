Украина терпит поражение в арабском мире

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Украина проигрывает коммуникацию с арабским миром России и другим мировым игрокам. Об этом в эфире «Украинского медиа-центра» заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Климкина, общение с представителями Востока показывает, что они не разделяют взгляд стран Запада на конфликт на Украине.

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«Пару месяцев назад несколько очень уважаемых арабских исследователей говорят: «Вы понимаете, господин министр, мы смотрим на обвинения Путина и ордер на арест Международным уголовным судом, читаем Женевскую конвенцию и тут написано, что в случае войны дети, которые лишены обучения, им оккупационная власть должна организовать на основе похожих культурных признаков». После этого произошел разговор часа на полтора, в результате которой кто-то из них занимал осторожную позицию, кто-то не очень. Мне удалось их убедить, что тут нет никаких двойных стандартов, но они говорят, что это распространенная точка зрения. Это крайний пример того, что не говоря с ними, мы теряем много серьезных возможностей, а в их реальности мы с точки зрения доступа к ним проигрываем. Проигрываем не только России, но и всем остальным», – заявил Климкин.