Украина теряет Артемовск, но готовится к контрнаступлению

Олег Кравцов.  
06.03.2023 08:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После отвода украинских формирований из Артемовска у ВСУ высвободится порядка четырех бригад, которые позднее используют на других направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт полковник запаса Николай Шульгин.

После отвода украинских формирований из Артемовска у ВСУ высвободится порядка четырех бригад, которые позднее...

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«Когда ВСУ отойдут из Бахмута на подготовленные рубежи перед Краматорском и Славянском, судя по сводкам и данным соцсетей, высвободятся как минимум четыре бригады противника.

Их могут перекинуть на доукомплектование, а потом – на участки фронта в район Днепропетровска, откуда, есть основания полагать, в направлении на Бердянск или Мелитополь будет организовано главное весеннее наступление украинских резервов, о котором так много говорят в Украине и НАТО», – сказал Шульгин «Независимой газете».

По его словам, неслучайно, инспектируя в минувшую субботу российские войска в зоне СВО, министр обороны РФ Сергей Шойгу в первую очередь посетил именно южно-донецкое направление, где заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба «по текущей обстановке и действиям войск».

«Уже совсем скоро все подразделения ВСУ вернутся с полигонов НАТО на линию фронта. Вернутся вооруженные новыми танками, БМП, высокоточным оружием и артиллерией. Это будет серьезный противник. И к его отпору Российской армии надо готовиться серьезно», – в свою очередь говорит генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

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