Украина теряет фокус западных медиа из-за событий на Ближнем Востоке – американский разведчик

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 15:29
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Дзен, Израиль, Украина


События на Ближнем Востоке размывают происходящее на Украине и все меньше западная пресса пишет об этом конфликте.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил полковник военной разведки США в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

События на Ближнем Востоке размывают происходящее на Украине и все меньше западная пресса пишет...

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По словам Свита, сейчас медиа и потребители информации с большим интересом наблюдают за тем, как отвечают друг другу на удары Иран и Израиль.

«Это так называемый «яркий свет», который изменяет фокус медиа. Много о чем уже не сообщают – уже все забыли историю с атакой на работников гуманитарных организаций. Вместе с тем, об Украине уже тоже меньше пишут. Давно мы не слышали в медиа о том, что происходит в Украине, в частности о текущих угрозах для Харькова и других регионов. Так что все всегда фокусируются на так называемом «ярком свете». Сейчас все сфокусированы на том, что ответит Израиль, а потом все будут сфокусированы на том, ответит ли Иран. Так что, – фокус вероятности эскалации. Увидим, как все будет на самом деле», – заявил Свит.

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