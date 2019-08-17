Украина теряет главные признаки государства – постпред при СЕ

17.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

За 28 лет независимости Украина так и не смогла продемонстрировать экономических успехов и построить в стране сильных государственных институтов.

Об этом в публикации на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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«За 28 лет Независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», – признает Кулеба.

По его словам, в стране существуют лишь «одинокие островки эффективности, едва выдерживающие шторма реальности», а «госслужба как система хромает на обе ноги».

«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства – население и территорию. Последняя уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством, чего мы не смогли предотвратить, но, по крайней мере, смогли не погибнуть под внешним ударом. А вот людей мы теряем по нескольким причинам одновременно: смертность, миграция и та же оккупация», – сокрушается дипломат.

Правда, в итоге он приходит к противоположному выводу и резюмирует, что Украина якобы «недопустимо медленно и невыразимо болезненно», но все равно движется вперед.

Как сообщал «ПолитНавигатор», за годы независимости Украина потеряла почти половину населения, развалила космическую отрасль и индустриальное производство.

Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что признал, что независимость превратила украинцев в рабов и холуев