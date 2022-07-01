Украина теряет Луганщину, но формирует ударный кулак для битвы за Славянск

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Новости Украины

Уже очевидно, что Киев окончательно теряет остающуюся под контролем ВСУ территорию ЛНР, а потому, скорее всего, противник усилит противодействие на других направлениях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила российская журналистка и военкор Надана Фридрихсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войной на Россию на данном этапе никто не пойдет, это все прекрасно понимают. Хотя Байден сейчас заявил, что они выделяют им еще военную помощь на 800млн. долларов, включая артиллерию, ПВО. При этом они понимают, что Луганское направление уже проиграно для Киева, зачистка Лисичанска, уже все понятно. Судя по всему, киевский режим, окружение Зеленского, советники Зеленского, Британия и США готовят кулак, удар как раз по донецким уже направлениям. Потому что Славянск, Краматорск, Авдеевка там. Есть, скажем так, место для битвы. В этом смысле мне кажется, сейчас закидываться шапками, кричать дайте нам полбутылки минералки, мы в Славянск въедем за три минуты – это не так. Потому что мы много раз слышали, что украинская сторона при помощи инструкторов НАТО (к вопросу о том, что они не участники этих событий –участники), при помощи наемников если не 8 лет, то последние 6 лет они неплохо натаскивали украинскую армию и неплохо ее тренировали», – отметила Фридрихсон.

Она также обратила внимание на то, что в плен в основном попадают слабо подготовленные украинские военные, и это не просто так.

«Давайте посмотрим на события последних четырех месяцев. Не считая «Азовстали» и пленения «азовцев», в основном мы видим репортажи и сводки, что в плен попадают резервисты или плохо обученные представители ВСУ. Мне полевые командиры рассказывали: «Мы были удивлены. Мы понимали, что они играют «в грязную», что прикрываются мирными жителями, но, что вот так вперед выбрасывают резервистов». При этом своих старших офицеров резервисты наблюдали полтора месяца назад. Они появились в красивой экипировке, накачанные, сказали: «Ребята, держитесь, Зеленский с нами», и исчезли в неизвестном направлении. А где же подготовленные представители ВСУ? Либо их нет, но это маловероятно, либо они есть, и их для чего-то берегут, где-то концентрируют, в том числе вооружают и готовят. Я думаю, что второй вариант. Я думаю, что битва за Славянск будет, мягко говоря, очень и очень непростой», – добавила журналист.