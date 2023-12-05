Украина уже положила сотни тысяч людей в попытке вернуть территории, которые на хотят быть ее частью.

Об этом в эфире видеоблога Redacted заявила американская журналистка и бизнесвумен Натали Моррис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Моррис, за время контрнаступления украинская армия не смогла вернуть себе контроль над потерянными территориями – и потеряла в боях большое количество личного состава. Тем не менее, администрация США требует продолжать боевые действия и запрашивает дополнительные средства для Украины, что является сомнительной инвестицией. В доказательство своих слов Моррис приводит карту, где видно «продвижение» ВСУ.

«Красные области – это районы, которые попросили Россию вмешаться и защитить их от надвигающейся атаки, которую Зеленский приказал нанести по Крыму и другим районам Донбасса в 2022-м году. Напомним, что это районы, на которые Украина тратила один миллион долларов в день с 2014-го года, чтобы атаковать гражданскую инфраструктуру. И эти люди умоляли Россию аннексировать их так же, как и Крым. Россия сделала это, вступила в 2022-м году, предложила им проголосовать за то, чтобы стать частью России в сентябре 2022-го года. И они подавляющим большинством проголосовали за присоединение к России, потому то устали быть жертвами со стороны Украины. В результате контрнаступления не было возвращено ни одной земли. Сейчас это люди, которые хотят быть Россией. Почему люди умирают? Потому что Украина продолжает посылать необученных солдат на эту линию фронта, чтобы вернуть ее обратно и продолжать терроризировать этих людей, вернуть эту землю как часть Украины. Это именно то, о чем Соединенные Штаты просят их и поддерживают в этом», – отметила она.

«Теперь, учитывая, что США вложили миллиарды в эти усилия, а Украина потеряла от 70 до 200 тысяч человек в этих усилиях, почему же тогда мы хотим направить больше денег на то, чтобы убить больше людей? Чтобы вернуть землю, которая не хочет быть Украиной? Это уместный вопрос», – заключила Моррис.