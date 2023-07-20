Украина теряет огромное количество БПЛА в месяц, проблема стала стратегической – киевский пропагандист

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 20:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина несет колоссальные потери в беспилотниках по всей линии фронта.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина несет колоссальные потери в беспилотниках по всей линии фронта. Об этом в эфире...

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По информации Цаплиенко, только одно из подразделений, известных ему, теряет в день по дюжине дорогостоящих БПЛА, а в целом эта проблема уже становится стратегической для ВСУ.

«Украина теряет за месяц на всей линии фронта до 10 тысяч беспилотников разного типа. Еще раз – 10 тысяч беспилотников разного типа в месяц на всей линии фронта. То есть, вопрос БПЛА становится стратегическим.

Я взаимодействую с одним из наших подразделений, которое пользуется беспилотниками достаточно активно и показывает достаточно высокие результаты на передовой – в частности во время операции в Бахмуте этим подразделением на протяжении одного дня было уничтожено, именно беспилотниками, до 60-ти оккупантов. Так вот, это подразделение тратит ежедневно от трех до 12 беспилотников, самый дешевый из которых стоит три тысячи евро. Эта проблема становится действительно стратегической», – страдал Цаплиенко.

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