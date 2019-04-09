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09.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Транспорт, Украина, Экономика, Энергетика
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Украина теряет остатки транзитного потенциала

Уже через несколько лет все транзитные коммуникации пойдут в обход Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Сергей Мельничук, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Когда пять лет назад у нас начинался конфликт, Европа тогда больше всего боялась того, что в связи с войной могут перестать энергоносители попадать в Европу. Потому они очень аккуратно себя вели и не вмешивались в войну, чтобы не обострить отношения с той же самой Россией… Но мы видим, что в обход Украины пошло авиасообщение, железнодорожное сообщение, мы увидели, что прокладывают трубопроводы, Украина как транзитер теряет свои позиции. Понимаете, еще несколько лет и мы потеряем свой транзитный потенциал полностью. Никто не захочет потом возвращаться сюда”, – заявил Мельничук.

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