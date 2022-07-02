Украина теряет последний крупный город ЛНР – идёт зачистка русскими войсками

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Русские войска вошли в Лисичанск – последний крупный город ЛНР, контролировавшийся украинскими войсками. После их окружения оборона была прорвана, на мемориале в центре Лисичанска уже водружено знамя Победы. Кадры публикуют местные жители.

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В центр Лисичанска прорвались подразделения второго корпуса Народной милиции ЛНР и чеченские бойцы, сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.

«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. … Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения. Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – сообщил Кадыров.

Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко уточнил: «пока не прошли доклады всех командиров подразделений участвующих в операции, говорить о полном освобождении города преждевременно».

Оборонное ведомство ЛНР опубликовало кадры, где луганские освободители заходят в Лисичанск с севера. Бойцы обнаружили детский сад, который украинские боевики превратили в опорный пункт, однако сейчас противник бежал.

«Кто по точке работал, тем зачёт, – комментирует представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко последствия точных артударов по укреплениям противника. – Это для всех тех, кто будет рассказывать и поддакивать украинским военным на международном трибунале, когда украинские войска будут говорить, что они не занимали жилые дома и мирную инфраструктуру. Это детский ясли-сад».

Также появилось видео, снятое одним из бегущих из Лисичанска украинского националиста. На кадрах группа всушников пытается прорваться к загородной трассе, однако все боятся, что дорога простреливается.

«Нас кинули на#$, мы х#$рим не знаем куда, отходим оттуда, где стреляют. Пару минут назад сели перекурить, сработала чуйка, что покурим дальше, отошли, минуты полторы, туда где мы были – такой прилёт на@#й! Вот ещё прилёты. Не#@й лазить по дорогам, называется. Не знаю, дойдём ли мы, но это пи#$ец и страшно!» –комментирует всушник.

Он сказал, что и деньги ему никакие не нужны, лишь бы спастись. Сослуживец согласился.

«Если кто сто штук хочет – пожалуйста, приезжайте», – говорит украинский военный.

«Отдадим всё, только бы нас увезли домой», – добавил его «побратим».

Максим Бужанский, депутат Верховной рады от партии Зеленского, призвал украинские СМИ отказаться от публикации деморализующих новостей из Лисичанска.

«Все кто хочет, может свободно прочесть вражеские новости на эту, и любую другую тему. А вот зачем СМИ, позиционирующим себя как наши, ретранслировать эти новости, искренне не понимаю», – «дал установку» Бужанский, долгое время мимикрировавший под «защитника русскоязычных избирателей».

Официально командование Нацгвардии Украины уверяет, что Лисичанск продолжает находиться под контролем Киева, окружения группировки ВСУ нет.

Обозреватель Борис Рожин полагает, что сейчас основная интрига – сколько сил ВСУ удалось выйти из города до того, как было завершено окружение, и сколько осталось в Лисичанске.

«По тем, кто остался – они, конечно, могут продолжать оборону в укрепах и промзонах (что на некоторое время может затянуть полную зачистку города, особенно если окруженные будут прикрываться взятыми в заложники мирными жителями), но прорваться они вряд ли смогут, а сил деблокировать Лисичанск у ВСУ просто нет. Соответственно, все, кто останется, будут либо уничтожены, либо взяты в плен», – прогнозирует Рожин.